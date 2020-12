Avis Travorium : gagner de l’argent et voyager pas cher

Vous avez sans doute vu lors de vos surfs sur Internet la société Travorium qui propose un programme vous permettant de voyager pour nettement moins cher qu’en temps normal mais qui vous permet en plus de gagner de l’argent. Il faut savoir que j’ai rejoint cette société et je tiens à travers cet article à vous présenter le programme et à vous donner mon avis.

Car il existe pas mal de programmes de ce genre et vous allez voir ici si Travorium vaut vraiment le coup.

Travorium, une agence de voyage nouvelle génération

La première chose que l’on constate quand on regarde le site Internet de Travorium est qu’il se distingue des autres programmes en mettant clairement en avant le côté agence de voyage. Et pour cause, c’est une société qui existe depuis de nombreuses années aux Etats-Unis et qui a débarqué en France depuis deux ans. Le voyage est donc au coeur du programme.

Et pour cause, Travorium vous permet de réaliser d’importantes économies. Par exemple, un voyage à Cancun vous reviendra moitié prix par rapport à une agence classique. Pour permettre d’offrir de tels prix, Travorium utilise le pouvoir du marketing de réseau.

Ainsi, en rejoignant Travorium, vous entrez véritable dans une société qui est constitué d’une communauté.

Rejoindre le programme

En fait, une fois que vous aurez rejoint le programme, vous aurez une cagnotte que vous allez constituer au fur et à mesure de votre participation. Plus cette cagnotte sera importante, plus vous pourrez bénéficier de tarifs très intéressants jusqu’à avoir des nuits gratuites dans des hôtels.

En plus du côté agence de voyage, Travorium vous met à votre disposition un plan rémunérateur qui vous permettra de gagner de l’argent directement depuis chez vous. Une fois que vous aurez rejoint la société, vous pourrez parrainer d’autres personnes. Et plus vous parrainerez de personnes, plus vous aurez de points et plus votre rémunération sera avantageuse.

Il est donc possible de gagner des milliers d’euros par mois si vous êtes assidus et que vous parrainez beaucoup de personnes.

Mais alors, comment ça marche ?

Comme nous l’avons vu plus haut, Travorium repose sur le marketing de réseau. Pour participer à ce programme, vous allez devoir rejoindre la société. Lors de votre inscription, vous allez avoir le choix entre trois formulaires : Basic / Titanium / Platinium. Vous trouverez dans l’image ci-dessous les différences entre ces trois formules.

La version basic n’est pas très intéressante car elle offre très peu de fonctionnalités. La version Titanium est le meilleur compromis car vous aurez accès aux fonctionnalités les plus intéressantes mais aussi au voyage offert chaque année aux membres.

Comme vous le voyez dans l’image, il y a un abonnement à régler chaque mois. Cela peut sembler être un inconvénient mais il faut savoir que vous ne paierez pas l’abonnement si vous arrivez à avoir 3 filleuls actifs. Ainsi, il vous suffit de parrainer trois personnes pour que votre abonnement soit autofinancé et que vous n’ayez rien à payer.

Une fois que vous aurez rejoint le programme, vous disposerez d’un backoffice dans lequel vous pourrez gérer l’ensemble des aspects de votre adhésion. Vous aurez notamment un lien que vous pourrez partager à vos proches pour qu’ils puissent rejoindre à leur tour la société.

Pour trouver des filleuls, le plus simple est de commencer à un parler autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Le fait que Travorium propose des voyages pas chers est très intéressants et devrait vous aider à convaincre vos proches d’intégrer la société.

Vous pouvez également faire la publicité de ce programme sur Internet, notamment sur des forums de voyage. Attention cependant à ne pas spammer car vous risqueriez d’être banni des forums. Mais les possibilités pour convaincre les personnes d’intégrer la société sont multiples car le programme de Travorium est très avantageux.

L’un des moyens les plus efficaces pour faire la promotion de Travorium reste les emails. Il existe de nombreuses façons de récupérer les adresses emails des personnes qui sont potentiellement intéressées par le voyage. Une fois ces emails récupérés, vous pouvez utiliser un service de newsletter et envoyer de manière régulière des emails à vos abonnés afin de leur présenter la société, ses avantages, etc.

Vous allez vous rendre compte que le marketing de réseau (MLM) est quelque chose de très efficace pour vendre un produit ou un service. Et plus vous aurez des connaissances à ce sujet, plus vous aurez de l’efficacité pour le recrutement de vos filleuls.

Il faut également savoir que la communauté Travorium est très soudée, il existe sur Facebook des groupes de partenaires qui s’entraident et qui partagent des ressources pour s’entraider pour le recrutement de nouveaux filleuls.

Travorium fonctionne sur un principe d’équipes. Lorsque vous allez rejoindre le programme, vous allez rejoindre l’équipe de votre parrain. Les équipes fonctionnent par branches de trois membres. Le plus important sera donc de faire en sorte que la branche à laquelle vous appartenez aura bien ses trois membres. Parrainer trois personnes peut paraitre compliqué mais vous avez sans doute autour de vous des personnes qui sont intéressées par gagner de l’argent sur Internet tout en pouvant voyager à travers le monde pour pas cher.

La communauté de Travorium propose ainsi des formations gratuites à ses membres notamment pour bien utiliser les réseaux sociaux comme Instagram dans l’objectif de promouvoir efficacement le programme et vous permettre d’avoir plus de filleuls. Les formations en question sont accessibles quelque soit votre niveau en marketing.

Pour pouvoir rejoindre le programme rémunérateur, il faudra acheter une licence au prix de 49,95€ lors de l’inscription. De manière ponctuelle, la licence est parfois offerte lors d’événements promotionnels.

Une société sérieuse

Travorium est anciennement Paid 2 Save, qui était réputée pour son sérieux. A la suite de différents changements internes, un changement de nom a été décidé et c’est ainsi qu’est née Travorium. C’est d’ailleurs le seul programme de ce genre a être réellement enregistrée comme agence de voyage.

Mon avis sur Travorium

Alors au final, Travorium est une arnaque ou non ? La réponse est non, Travorium n’est pas une anarque mais bien un programme fiable et rémunérateur. Le plus important est de vous faire votre propre avis sur cette société en la rejoignant ne serait-ce qu’un mois pour voir de vos propres yeux le sérieux de cette société.

A mon avis, c’est un programme qui va durer dans le temps et va se montrer de plus en plus rémunérateur. En somme, c’est une opportunité à ne pas manquer. Et pour peu que vous aimez voyager, c’est encore mieux !

A noter que Travorium propose également un service de trading pour le marché des devises, que l’on appelle Forex. Si vous voulez vous lancer dans le trading des devises, Travorium vous propose des formations en ce sens pour apprendre tout ce qu’il faut. Et si vous avez déjà des connaissances en la matière, vous trouverez également de quoi vous perfectionner.

N’hésitez pas à poster en commentaire de cet article votre propre avis sur Travorium ou tut simplement si vous avez des questions concernant la société. Je me ferai un plaisir de vous répondre au mieux.

Enfin, vous pouvez me contacter si vous avez la moindre question sur ce programme, je me ferai un plaisir de vous renseigner au maximum. N’hésitez pas également à consulter des avis Travorium sur Internet et notamment sur les forums pour vous convaincre du sérieux de cette société. Avec Travorium, vous allez pouvoir faire d’importantes économies sur vos voyages et gagner de l’argent sur Internet de chez vous. Si vous me choisissez comme étant votre parrain, je vous intégrerez au meilleur groupe Facebook pour Trivarium afin que vous ayez toute l’aide et tous les conseils qui vous seront utiles pour bien profiter de ce programme mais aussi pour en faire la promotion et recruter vos filleuls avec plus d’efficacité.